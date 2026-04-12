Caminin çatısına çıkan şahıs 2 saatlik çabanın sonunda ikna edilerek aşağı indirildi

Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’nde bulunan Zeytinköy Merkez Camii’nde hareketli anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli şahıs, intihar etmek amacıyla caminin çatısına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, şahsı bulunduğu yerden indirmek için yoğun çaba sarf etti. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi. İkna edilen M.B.’nin çatıdan inişi ise çevredeki vatandaşlarda hayrete düşürdü. Şahıs çatıdan alt kat penceresine geçererek içeri girdi ve aşağıya inerek polislere teslim oldu.

M.B.’nin psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de benzer bir girişimde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır