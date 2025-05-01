HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çamura saplanan ambulansı jandarma kurtardı

Aydın'ın Çine ilçesinde hasta taşıyan ve çamura saplanan ambulans, jandarmanın yardımıyla kurtarıldı.

Çamura saplanan ambulansı jandarma kurtardı

Olay, Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Yayla Saltık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde hasta bulunan bir ambulans, yağışlar sebebiyle balçıklaşan yolda çamura saplandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden jandarma ekipleri ambulans içinde bulunan ve mide rahatsızlığı geçiren hastayı Çine İlçe Jandarma Komutanlığına ait devriye aracına alarak yol üzerinde bekleyen başka bir ambulans aracına teslim etti. Daha sonra ambulansın çamurdan kurtarılması için çalışma gerçekleştirilirken, jandarma ekiplerinin yardımı ile çamura batan ambulans bulunduğu yerden kurtarıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da dağ keçileri görüldüElazığ’da dağ keçileri görüldü
İş yerini kurşunlayan 2 kişi gözaltına alındıİş yerini kurşunlayan 2 kişi gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Aydın jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kanal İstanbul için "Kesinlikle yapacağız" çıkışı

Kanal İstanbul için "Kesinlikle yapacağız" çıkışı

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

Engelli küçük çocuk doktor ve çalışanlar tarafından istismar

Engelli küçük çocuk doktor ve çalışanlar tarafından istismar

Bir ilde şap alarmı! 15 mahalle birden karantinaya alındı: Tüm hayvan hareketleri durduruldu

Bir ilde şap alarmı! 15 mahalle birden karantinaya alındı: Tüm hayvan hareketleri durduruldu

Taksim’de 1 Mayıs gerginliği! Müdahale edildi, gözaltılar var

Taksim’de 1 Mayıs gerginliği! Müdahale edildi, gözaltılar var

İşte 78 cana mal olan skandal!

İşte 78 cana mal olan skandal!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.