Çamura saplanan ambulansı jandarma kurtardı

Olay, Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Yayla Saltık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde hasta bulunan bir ambulans, yağışlar sebebiyle balçıklaşan yolda çamura saplandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden jandarma ekipleri ambulans içinde bulunan ve mide rahatsızlığı geçiren hastayı Çine İlçe Jandarma Komutanlığına ait devriye aracına alarak yol üzerinde bekleyen başka bir ambulans aracına teslim etti. Daha sonra ambulansın çamurdan kurtarılması için çalışma gerçekleştirilirken, jandarma ekiplerinin yardımı ile çamura batan ambulans bulunduğu yerden kurtarıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır