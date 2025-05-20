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"Can güvenliğim yok yardım edin" diye seslenmişti... Linet'e destek mesajı paylaşan Naci Bostancı'ya büyük tepki: "Derhal istifası alınmalı"

İsrail asıllı Türk sanatçı Linet'in konserindeki protestonun yankıları sürüyor. "Can güvenliğim yok" diyen Linet'e, eski bakanlardan Naci Bostancı destek mesajı yayınlamıştı. Bostancı'nın "İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet’in konseri olamaz" paylaşımına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan "Sanane Linet'ten! Derhal istifası alınmalı" şeklinde tepki geldi. Gazeteci Esra Elönü de köşe yazısında tepki gösterdi ve "Rektör olması da hiç umurumda değil…" ifadelerini kullandı.

"Can güvenliğim yok yardım edin" diye seslenmişti... Linet'e destek mesajı paylaşan Naci Bostancı'ya büyük tepki: "Derhal istifası alınmalı"
Mustafa Fidan

Geçtiğimiz hafta sonu, İstanbul Maslak’ta düzenlenecek konseri öncesi şarkıcı Linet Menaşi’yi protesto etmek isteyen bir grup, etkinlik alanı önünde toplandı. Sosyal medyadan yardım isteyen Linet, ön kapıda bekleyen protestoculara görünmeden, güvenlik gerekçesiyle mekanı arka kapıdan terk etmişti.

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BOSTANCI: "BU EYLEMLERİN FİLİSTİN'E FAYDASI DEĞİL ZARARI VAR"

Yaşanan olayın yankıları sürüyor. Eski AK Parti Grup Başkanvekili, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı, yaşananlar üzerine yaptığı açıklamada “Ses sanatçısı Linet'i beğenir ya da beğenmezseniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet'in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez” dedi.

OKTAY SARAL: "HAYIRDIR NACİ BOSTANCI! SANANE LİNET'TEN!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da bu paylaşıma ağır sözlerle cevap verdi. Bostancı'nın paylaşımını alıntılayan Saral, "Hayırdır Naci Bostancı! Gazze'de ve dünyanın bir çok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak, sessiz kalacaksın ancak siyonist bir şarkıcı sözümona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın.! Sana ne Linet'ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

BOSTANCI'YA BİR TEPKİ DE GAZETECİ ESRA ELÖNÜ'NDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, X üzerinden yaptığı açıklamada Naci Bostancı'ya sert sözlerle eleştirip, istifasının alınmasını isterken bir tepki de Star yazarı Esra Elönü’den geldi.

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Star yazarı Esra Elönü’den Naci Bostancı'ya Linet tepkisi! "Rektör olması da hiç umurumda değil…" ifadelerini kullandı.

İsim vermeden “Bilmişsinizdir bir rektör, sifonistleri sevindiren mentollü bir mesaj yayınladı. Zayıflığımı İsrailde yaptığım askerliğe borçluyum diyen bir şarkıcıyı protesto eden vicdan sahiplerini, kabilecilikle suçluyordu” diye yazan Elönü, “Rektör olması da hiç umurumda değil” ifadelerinin ardından eleştirilerde bulundu:

“Sifonizmi savunanı savunmaktan utanmayacak kadarsın. Poşetteki evlat parçalarına son kez babalık eden Gazzeli mazlumları bir kere anmamış kedersin. Şarkıcıyı boş ver. Sen neden sifonistlerle düet halindesin onu söyle.. Söz konusu şarkıcının İncirler olana kadar kalsaydın bari diye çığırdığı yerleri, Gazze Özgür olana kadar sussaydın bari olarak değiştirebilirsin.. Size ve sizin gibi ılık dere oltacılarına, Zerre saygı duymayışımla Gurur duyuyorum”

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Naci Bostancı Oktay Saral Linet
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