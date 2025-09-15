Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Can Holding'e yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında Habertürk ve Show TV'nin yöneticisi Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu beş şüpheli gözaltına alındı.

Holdingin patronları Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu beş kişi ise aranıyor.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan beş şüpheli adliyeye sevk edildi.

121 ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ!

Can Holding soruşturması Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk, Show TV gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirket TMSF'ye devredildi.