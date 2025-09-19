HABER

Can Holding soruşturmasında yetkisizlik kararı! Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

Can Holding ve bağlı şirketlere Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada, yetkisizlik kararı verilerek dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Melih Kadir Yılmaz

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Soruşturmayla ilgili olarak yeni gelişme yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma hakkında yetkisizlik kararı verildi. Bu kararla beraber soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

Can Holding
