Can kaybı 1000'e yakın! OHAL'den sonra ordular da devreye girdi: Tayland, Sri Lanka, Malezya ve Endonezya felaketi yaşıyor

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor. Bu yıl Ditwah Kasırgası'nın da vurduğu ülkelerde sel felaketinin bilançosu gitgide ağırlaşıyor. Can kaybı Endonezya'da 442'ye, Sri Lanka'da 334'e, Tayland'da 162'ye yükseldi.

ENDONEZYA'DA HAYAT FELÇ OLDU, YÜZLERCE KİŞİ KAYIP

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansının (BNPB) internet sitesindeki verilere göre, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 442'ye yükseldi.

Kayıp 400'den fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken yaralı sayısı 646'ya çıktı.

Jakarta Post'un haberine göre yetkililer, birçok yolun kapandığını, telekomünikasyon altyapısının zarar gördüğünü ve karadan ulaşılamayan bölgelere helikopterler aracılığıyla insani yardım götürdüklerini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulunmuştu. Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü kaydetmişti.

SRİ LANKA DEVLET BAŞKANI: "TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK VE EN ZORLU DOĞAL AFET"

Sri Lanka’da etkili olan kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 334’e yükseldi. Sri Lanka’nın Afet Yönetim Merkezi’nden (DMC) yapılan açıklamada, 400 kişinin kayıp olduğu ve ada genelinde 1,3 milyondan fazla kişinin yağışlardan etkilendiği bildirildi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, felaketten etkilenen bölgeleri uluslararası destekle yeniden inşa etme sözü verdi. Dissanayake, "Tarihimizdeki en büyük ve en zorlu doğal afetle karşı karşıyayız. Elbette, daha önce var olandan daha iyi bir ulus inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ORDULAR DEVREYE GİRDİ, ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Sri Lanka ve Endonezya, sel felaketinin mağdurlarına yardım etmek için askeri personelini sahaya gönderdi. Sri Lanka'da hükümet uluslararası yardım çağrısında bulundu ve Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve heyelanlarda mahsur kalan insanlara ulaşmak, gıda yardımı ulaştırmak ve hava yoluyla tahliye etmek için askeri helikopterler kullandı. Pazar akşamı bir helikopter Kolombo'nun kuzeyinde düştü.

TAYLAND'DA OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), 12 noktayı vuran sel felaketinde 1,4 milyondan fazla hanenin ve 3,8 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Hükümet sözcüsü, basın toplantısında, Songkhla eyaletindeki can kayıplarının 126'ya yükselmesiyle 8 eyalette yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye çıktığını duyurdu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul da hükümetin, sellerden etkilenenlere gelecek hafta tazminat ödemeye başlayacağını ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacağını açıkladı.

DDPM'nin açıklamasında, bu sabah itibarıyla sellerden etkilenen tüm bölgelerde su seviyelerinin alçalmaya başladığı belirtildi.

Tayland Başbakanı Charnvirakul, sel felaketinin ardından 26 Kasım'da Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

