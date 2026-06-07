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Can Polat cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın tatil yaptıkları otelde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Cinayet şüphelisi olarak İzmir'de gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Can Polat cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı

Sanal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı'daki tatil bölgesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Can Polat cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı 1

CAN POLAT CİNAYETİNDE YENİ TUTUKLAMALAR

Cinayet şüphelilerinin İstanbul bağlantılı olması nedeniyle soruşturma dosyası, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

Can Polat cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı 2

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda, cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli ile olay öncesinde keşif yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi, saldırıda kullanılan otomatik silahla birlikte İzmir'de yakaladı. Olaya ilişkin gözaltındaki toplam 4 şüpheli İstanbul'a getirildi.

Can Polat cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı 3

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDILAR

Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Dilan Polat Can Polat
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