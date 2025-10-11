HABER

Çanakkale açıklarında tekne battı! Ekipler sevk edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne battı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken kayıp olan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. 1 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtularak karaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Gelibolu ilçesi Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi. Denize açılan içerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Bakna Burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Teknede bulunanardan 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkıp, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sahil kesiminde 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 1 kişi için karadan ve denizden arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

