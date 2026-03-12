Çanakkale Boğazı’nda makina arızası nedeniyle karaya oturan gemi kurtarıldı

Rusya’dan Mısır’a giden Panama Bayraklı 189 metre boyundaki ’NOTA APP’ isimli 51 bin 258 ton tahıl yüklü dökme yük gemisi dün Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü açıklarında makina arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Makina arızası ardından sürüklenmeye başlayan gemi bir süre sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ’KURTARMA-21’ romörkörü ve ’KEGM-8’ botu bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Karaya oturan ’NOTA APP’ gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmasıyla gemi karaya oturduğu yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan Çanakkale Boğazı tekrar transit gemi geçişlerine açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri ‘Kurtarma-4’ ve ‘Kurtarma-15’ tarafından kurtarılan oturan ’NOTA APP’ isimli dökme yük gemisi karanlık liman bölgesine götürülerek demirletildi. Gemide sörvey çalışması yapılacak.



