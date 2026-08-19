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Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı

Çanakkale’de huzur uygulamalarında yakalanan çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 11 bin 199 şahıs ve 3 bin 847 araç kontrol edildi. Bin 203 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. 55 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış olup; çıkarıldıkları adli makamlarca 4 şüpheli tutuklandı.

ARANAN 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 25 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda toplamda; 48 gram narkotik madde, 227 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 116 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Çanakkale
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