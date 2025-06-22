Çanakkale’de çıkan yangınlarda 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Çanakkale’de merkeze bağlı Erenköy Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00’de başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına 7 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye ve 176 personel müdahale edildi. Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 hektar tarım arazisi ve 9 hektar orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmada bir köylüye ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark (kısa devre) yapması sonucu yangının çıktığı belirlendi.

İKİNCİ YANGIN BİGA’DA ÇIKTI

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Aksaz köyü yakınlarındaki tarım arazisinde ise saat 15.30 sıralarında ikinci bir yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın, 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracıyla yapılan müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dekar orman ile 40 dekar tarım arazisi zarar gördü. Jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucundan yangının biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Jandarma ekipleri tarafından yangınlara neden olduğu tespit edilen 3 şüpheli halkında adli işlem yapıldı. Çanakkale Valiliği’nden yangınlarla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez Erenköy köyü Yeni Mahalle Mevkii’nde, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 11.45 sıralarında, bir şahsa ait tarladaki su kuyusunun elektrik kablolarının ark yapması sonucu çıkan kıvılcımın ormanlık alana sıçramasıyla yangın meydana gelmiştir. Biga ilçesi Aksaz köyü Hamtoprak Mevkii’nde, aynı gün saat 15.20 sıralarında, biçerdöverden kaynaklanan yangın meydana gelmiştir. Her iki yangın da söndürülmüş olup, olaylarla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

(DHA)