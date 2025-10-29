Çanakkale’de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla taçlandı

Çanakkale’de, Cumhuriyet’in 102’nci yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Valilik tarafından düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Fener alayında vatandaşlar, Cumhuriyet’in 102’nci yıldönümünü kutlamak için ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Cumhuriyet Meydanı üzerinden başlayan Fener Alayı, İskele Meydanında son buldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar gösteriyi izlerken, bir yandan da cep telefonları ile bu anları fotoğraf karelerine yansıttı.



Yürüyüşe Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



