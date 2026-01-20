HABER

Çanakkale’de huzur uygulamalarında 1 şüpheli tutuklandı

Çanakkale’de emniyet ekiplerince düzenlenen huzur uygulamalarında 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Çanakkale’de huzur uygulamalarında 1 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin huzur ve asayişini sağlamak için merkez ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. 5-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 18 bin 842 şahıs ve 5 bin 176 araç incelendi. İncelemeler neticesinde farklı suçlardan aranması bulunan 46 şüpheli yakalanırken, 946 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen aramalarda ise toplamda 500,92 gram narkotik madde, 6 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 15 adet klipsli poşet, 4 adet alüminyum folyo, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 159 bin 400 Türk lirası ele geçirildi. 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İçlerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 47 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale
