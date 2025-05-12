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Çanakkale'de ilginç gelenek: Kısmetlerini aramak için 1,5 kilometre yürüdüler!

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Muratlar köyünde her yıl düzenlenen hayır yemeği kapsamında bir araya gelen gençler, 'Aşıklar Sokağı' adı verilen 1,5 kilometrelik yolda yürüyerek eş adaylarını aradı.

Bayramiç'e 25 kilometre mesafedeki Aşıklar Sokağı'nda her yıl mayıs ayının ikinci haftası pazar günü düzenlenen hayır yemeği gerçekleştirildi. Köy hayrı için hazırlanan 90 kazan keşkek katılımcılara, okunan mevlidin ardından ikram edildi.

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Çevre il ve köylerden binlerce kişi yemeğe katılırken, çok sayıda genç kız ve erkek ise hayır yerinden başlayıp ormana uzanan 1,5 kilometrelik yolda kendilerine en uygun eş adayını bulmak için gün boyu tur attı.

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Bu yıl da Aşıklar Sokağı'nda birçok genç birbiriyle tanışıp, belki de evliliğe uzanacak olan arkadaşlığın temellerini attı.

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Etkinliğe Bayramiç’ten katılan Gözde Aslan (22) ve Tongurlu köyünden katılan Mürsel Dinç (24) nişanlı olduklarını belirtip, Aşıklar Sokağı’na ilk defa geldiklerini ve Aşıklar Sokağı tabelasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdiklerini belirtti.

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Ayrıca Aşıklar Sokağı, önceki yıllarda burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, önceki yıllarda tanıştıkları sokağa gelerek anılarını tazeledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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