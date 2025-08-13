HABER

Çanakkale'de katliam gibi trafik kazası Kafa kafaya çarpıştılar: 6 ölü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.

Çanakkale'de akşam saatlerinde katliam gibi kaza... Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı.

FECİ KAZADA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

13 Ağustos 2025
13 Ağustos 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
