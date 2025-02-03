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Çanakkale'de kesik başlı ceset dehşeti: Evdeki manzara tüyler ürpertti! Kafasın vücudundan ayırmış

03.02.2025 16:19
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Çanakkale'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. İsmail Damar'dan üç gündür haber alınamıyordu. Kendisi evde ölü bulundu ancak cesedin başı yoktu! Kesik baş da yine evde ancak vücudundan bambaşka bir yerde bulundu.

Çanakkale'de kesik başlı ceset dehşeti: Evdeki manzara tüyler ürpertti! Kafasın vücudundan ayırmış

Dehşetin adresi Çanakkale'nin Yenice ilçesi. İsmail Damar'ın evinde korkunç bir manzara vardı. Evin çevresinde hemen güvenlik önlemleri alındı. Evde cansız bedeni bulunan İsmail Damar'ın kesik başı çöp kutusundan çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan tek kişi ise Damar'ın hayat arkadaşı. İşte tüyleri diken diken eden olayın ayrıntıları...

YAKINLARI EVDE KAN DONDURAN MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde meydana geldi. Üç gündür İsmail Damar'dan haber alamayan yakınları, köydeki eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

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ÖLÜ BULUNDU, CESEDİN BAŞI YOKTU

İsmail Damar, başı kesilmiş halde bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

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KESİK BAŞ DA EVDEN ÇIKTI AMA...

Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. Savcının incelemelerinin ardından Damar'ın cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İddiaya göre, cansız bedeni evde olan İsmail Damar'ın kesik başı ise jandarmanın çalışması sonucu evin içerisindeki çöp kovasında bulundu.

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EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, İsmail Damar'ın eşi E.D. (56) jandarma tarafından gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale çöp kovası morg
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