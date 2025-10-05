HABER

Çanakkale'de kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kız meselesi yüzünden S.A. (18) ile D.D. (15) tartıştı. Ardından S.A.'yı parka çağırarak darbeden D.D. (15) tutuklandı.

Çanakkale'de kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı

Olay, Biga ilçesinde Biga Çıraklık Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.D., kız arkadaşının eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği S.A. (18) ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışma cep telefonundan devam ederken D.D., S.A.'yı konuşmak için ilçedeki Ada Park'a çağırdı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.A., D.D.'den aldığı darbe ile kanlar içinde kaldı. Kavga anları ise D.D.'nin arkadaşı K.C.N. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kanlar içinde kalan S.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde S.A.'nın burnunun kırıldığı tespit edildi.

D.D. ve K.C.N.'nin kavga görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Başlatılan inceleme çerçevesinde D.D. ve K.C.N. evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.D. tutuklanırken, K.C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

