HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Çanakkale'de beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sokaklar göle dönerken, bazı işletmeleri su bastı. Sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Çanakkale'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Meteorolojinin uyarılarının ardından Çanakkale'de bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle ilde sokaklar göle dönerken, bazı işetmeleri su bastı.

Çanakkale de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü 1

ÇANAKKELE'DE AŞIRI YAĞIŞLAR SONRASI SU BASKINI

Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu noktalarda suyun tahliyesi için çalışmalar gerçekleştirdi.

Çanakkale de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü 2

VALİLİKTEN UYARI

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususu önemle rica olunur" denildi.
Sağanak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum'da uyuşturucu operasyonu! TutklandıÇorum'da uyuşturucu operasyonu! Tutklandı
Silivri Sanayi Sitesi'nde yangın: Facianın önüne geçildiSilivri Sanayi Sitesi'nde yangın: Facianın önüne geçildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.