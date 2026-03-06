HABER

Çanakkale'de yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan şüpheli ölü bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yüksek faiz vaadiyle vatandaşları toplam 300 milyon TL dolandırıp sırra kadem basan şahıs, kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, Çan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede emlakçılık yapan Osman Ö. (51), vatandaşlara yüksek faiz vaddi vererek para toplamaya başladı. Osman Ö., 200 kişiden yaklaşık 300 milyon TL toplayarak sırra kadem bastı.

Çanakkale de yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL lik dolandırıcılık yapan şüpheli ölü bulundu 1

FAİZ VAADİYLE 300 MİLYON TL DOLANDIRDI

Uzun süredir faiz vaadiyle para topladığı iddia edilen Osman Ö. son günlerde telefonlara çıkmadığı ve haber alınmadığı, eşinin ise 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Haber alınmaması üzerine ise vatandaşlar tedirgin olarak Çan Adliyesi'ne giderek şikayetçi oldu. Çok sayıda ihbar üzerine polis ekipleri detaylı inceleme başlattı.

Çanakkale de yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL lik dolandırıcılık yapan şüpheli ölü bulundu 2

BABASININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Osman Ö.'nün Atatürk Mahallesinde bulunan babasının evine giden polis ekipleri, Osman Ö.'yi kendini asmış bir halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Osman Ö.'nün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

