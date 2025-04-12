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Çanakkale’de zehir tacirlerine darbe! Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Çanakkale’de, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale’de zehir tacirlerine darbe! Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Begüm Özkaynak

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-10 Nisan arasında il merkezi ve Biga ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Operasyonda H.D., T. C., Ö.E., Ş.Ş., M.Ç., Y. K., S.G., M.T. ve C.K. şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 45 parça halinde 188.5 gram sentetik kannabinoid, 66,13 gram metamfetamin, 52,60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale uyuşturucu
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