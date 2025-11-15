Çanakkale destanı Tokat’ta mobil müze ile canlandı

Tokat’ta vatandaşların ve askerlerin yoğun ilgisini çeken Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, şehre gelerek kapılarını ziyaretçilere açtı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Mehmetçikler de mobil müzeyi ziyaret ederek Çanakkale ruhunu yerinde yaşadı. Mobil müzede sergilenen savaş materyalleri, dönemin asker mektupları, cephe görüntüleri ve tarihi objelerini inceleyen askerler, rehberler eşliğinde büyük zaferin hikâyesini dinledi. Anlatımlar sırasında, Çanakkale’de verilen mücadelenin ayrıntıları, Mehmetçiğin vatan uğruna gösterdiği fedakârlık ve destansı direniş yeniden hatırlandı. Çanakkale Savaşları’nın ruhunu Tokat’a taşıyan mobil müzenin şehirdeki ziyaretlerini belirli aralıklarla sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır