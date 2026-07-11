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Çanakkale ruhu Tavşanlı’da, savaş malzemeleri sergisi ziyarete açıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde açılan Çanakkale Savaş Malzemeleri Sergisi, ziyaretçilerine Çanakkale cephesinin atmosferini yaşatıyor. Bedesten Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde kapılarını açan sergi, hafta sonu boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Çanakkale ruhu Tavşanlı’da, savaş malzemeleri sergisi ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları’nda kullanılan askeri malzemeler, döneme ait hatıralar ve tarihi eserlerin yer aldığı sergide, destansı zaferin kahramanları Mehmetçiğin kullandığı silahlar, mühimmatlar ve kişisel eşyalar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sergide ayrıca cephede düşman askerleri tarafından bırakılan çeşitli araç, gereç ve şahsi eşyalar da yer alıyor.

Yüzlerce parçadan oluşan zengin koleksiyonda döneme ait tüfekler, patlamış el bombaları, su mataraları, askerlerin yanlarında taşıdığı Kur’an-ı Kerimler ile çok sayıda kişisel eşya bulunuyor. Tarihe ışık tutan eserler, ziyaretçilere Çanakkale Savaşı’nın zorlu şartlarını ve kahramanlık destanını yakından hissetme fırsatı sunuyor.

Sergi Sorumlusu Ali Murat Karagil, tüm vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet ederek, "Pazar günü akşamına kadar açık olan sergimizin kapıları herkese açık. Çanakkale ruhunu hissetmek, o günler hakkında bilgi alıp bu bilinci çocuklarına aktarmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ziyaretlerimiz tamamen ücretsizdir. Bizler yılın 10 ayı Türkiye genelinde yollardayız ve bu mukaddes ruhu Anadolu’ya taşıyoruz." dedi.

Tavşanlı’da gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirten Karagil, "Tavşanlı halkını Çanakkale Savaş Eserleri Müzesi’ni görmeye davet ediyor, bizlere bu imkânı sağlayan Tavşanlı Belediyesi ile Bedesten AVM yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çanakkale Savaş Malzemeleri Sergisi, hafta sonu sonuna kadar Bedesten Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Çanakkale ruhu Tavşanlı’da, savaş malzemeleri sergisi ziyarete açıldı 1

Çanakkale ruhu Tavşanlı’da, savaş malzemeleri sergisi ziyarete açıldı 2

Çanakkale ruhu Tavşanlı’da, savaş malzemeleri sergisi ziyarete açıldı 3

Çanakkale ruhu Tavşanlı’da, savaş malzemeleri sergisi ziyarete açıldı 4

Çanakkale ruhu Tavşanlı’da, savaş malzemeleri sergisi ziyarete açıldı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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