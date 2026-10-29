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Çanakkale’de denizde erkek cesedi bulundu

Çanakkale’de denizde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Çanakkale’de denizde erkek cesedi bulundu

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Eski Balıkhane Sokak’ta bulunan eski feribot iskelesindeki kayalıklarda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Denizde kıyıya vurmuş bir kişiyi gören vatandaşaların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından erkek cesedi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Çanakkale
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