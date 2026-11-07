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Çanakkale'de tırla çarpışarak yanan otomobilde ölenlerin kimlikleri belli oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırla çarpışarak yanan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

Çanakkale'de tırla çarpışarak yanan otomobilde ölenlerin kimlikleri belli oldu

Çanakkale-Çan yolu Paşaköy sapağında dün gece T.B'nin kullandığı 17 HL 011 plakalı tırla çarpıştıktan sonra yanan otomobilde hayatını kaybedenlerin, Çan Devlet Hastanesindeki otopsi ve kimlik belirleme işlemleri tamamlandı.

Kazada, otomobilde yaşamını yitirenlerin Çan'da ikamet eden Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu tespit edildi.

Sevinç ve Gögeren'in cenazelerinin, hastanedeki işlemlerin ardından defnedileceği öğrenildi.

Tır sürücüsü T.B'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

- Olay

T.B'nin kullandığı 17 HL 011 plakalı tır, Çanakkale-Çan yolunun Paşaköy sapağında, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpışmış, kazada alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada yanan otomobilin olaydan önce başka bir araca çarparak kaçtığı iddia edilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Çanakkale Çan kaza
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