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Herkes severek tüketiyor ama dikkat! Beyinde gizli hasar bırakıyor

Yeni bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaları fazla tüketen orta yaşlı yetişkinlerde beyin hasarıyla bağlantılı küçük lezyonların daha sık görülebildiğini ortaya koydu. Beyindeki bu değişimlerin ilerleyen yaşlarda inme ve hafıza sorunlarıyla ilişkili olabileceği belirtiliyor.

Herkes severek tüketiyor ama dikkat! Beyinde gizli hasar bırakıyor
Nilgün Arabacı

Hazır yemekler, paketli atıştırmalıklar ve yoğun işlemden geçirilerek üretilen birçok gıda, günlük beslenmede giderek daha fazla yer tutuyor. Bu ürünlerin yüksek miktarda tüketilmesi beyin sağlığını etkiliyor. Yeni bir araştırmada, aşırı işlenmiş gıdaları daha fazla tüketen orta yaşlı yetişkinlerin beyinlerinde, ilerleyen dönemlerde sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilen küçük hasar alanlarına daha sık rastlandığı bildirildi.

AŞIRI İŞLENMİŞ GIDALAR BEYİN SAĞLIĞIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

HealthDay'de yayımlanan araştırma haberine göre, aşırı işlenmiş gıdaları yüksek miktarda tüketen orta yaşlı yetişkinlerde, beyinde küçük hasar alanlarının görülme olasılığı daha yüksek. Bu alanlar, ilerleyen yaşlarda inme riskinin artması ve hafıza sorunlarıyla bağlantılı olabilecek değişimler arasında değerlendiriliyor.

Araştırmanın dikkat çektiği nokta, beslenme alışkanlıkları ile beyinde henüz belirgin belirtilere yol açmayabilecek değişimler arasındaki ilişki. Bulgular, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin beyin sağlığı açısından da dikkate alınması gerektiğine işaret ediyor.

İNME VE HAFIZA SORUNLARI AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİ?

Beyindeki küçük hasar alanları, ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek bazı nörolojik sorunlarla ilişkilendirilebiliyor. Araştırmada söz konusu değişimlerin inme ve hafıza problemleri açısından önem taşıyabileceği vurgulanıyor.

Bununla birlikte, bulgular aşırı işlenmiş gıdaların tek başına doğrudan beyin hasarına yol açtığını kanıtlamıyor. Araştırma, beslenme alışkanlıkları ile beyin görüntülemelerinde tespit edilen değişimler arasında bir bağlantı bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle sonuçların, neden-sonuç ilişkisi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Uzmanların genel beslenme önerileri doğrultusunda, paketli ve yoğun işlemden geçirilmiş ürünlerin tüketimini sınırlandırmak; sebze, meyve, tam tahıl ve diğer besleyici gıdalara daha fazla yer vermek beyin ve kalp-damar sağlığını destekleyen alışkanlıklar arasında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyin
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