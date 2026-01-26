HABER

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama

Çanakkale’de Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 19-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 342,03 gram metamfetamin, 168,76 gram skunk, 148,55 gram kokain, 5,08 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,17 gram esrar, 69 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, 7 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretinden ifade için aranan 1 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Çanakkale
