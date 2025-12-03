Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde kent genelinde 25 Kasım-2 Aralık tarihlerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla 6 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 90 gram sentetik kannabinoid, 175 mililitre A/M maddesi sentetik kannabinoid ham madde, 45 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ecza, 6 gram kubar esrar, hassas terazi, 300 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan tütün, 780 mililitre sentetik kannabinoid yapımında kullanılan aseton, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA