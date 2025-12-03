HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde kent genelinde 25 Kasım-2 Aralık tarihlerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla 6 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 90 gram sentetik kannabinoid, 175 mililitre A/M maddesi sentetik kannabinoid ham madde, 45 gram metamfetamin, 40 adet sentetik ecza, 6 gram kubar esrar, hassas terazi, 300 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan tütün, 780 mililitre sentetik kannabinoid yapımında kullanılan aseton, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama 1

Operasyonlarlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama 2

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama 3

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama 4

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama 5Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihi ilçe sis tabakası altında kaldıTarihi ilçe sis tabakası altında kaldı
Traktör altında can pazarıTraktör altında can pazarı

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.