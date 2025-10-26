Çanakkale’deki kazada ağır yaralanan genç sürücü, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 1 Ekim tarihinde Biga-Çan yolu üzerinde meydana gelen kazada Ahmet Can Öztekin (23), motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Genç adam bir süre sürüklendikten sonra yola savruldu. Kaza anı seyir halinde olan başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücüler, yolun ortasında hareketsiz bir şekilde yatan Öztekin’in yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Öztekin, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ahmet Can Öztekin 25 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin’in cenazesi ikindi namazına müteakip Biga ilçesi İdriskoru köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır