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Canice katledilen Ayşe Tokyaz'ın çektiği video ortaya çıktı: "Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var"

Türkiye'yi derinden sarsan Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Valizin içinde cansız bedeni yola atılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın çektiği son videoyu ablası Esra Tokyaz paylaştı. Videoda Ayşe Tokyaz'ın "Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var" sözleri dikkat çekti.

Canice katledilen Ayşe Tokyaz'ın çektiği video ortaya çıktı: "Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var"

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, İstanbul Küçükçekmece’de eski erkek arkadaşı olan eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Koç, genç kadının cansız bedenini bir valize koyarak Eyüpsultan’daki bir yol kenarına atmıştı.

Canice katledilen Ayşe Tokyaz ın çektiği video ortaya çıktı: "Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var" 1

Güvenlik kamerası kayıtları sayesinde olay kısa sürede aydınlatılırken, Cemil Koç’la birlikte hareket eden kişiler de tutuklanmıştı.
Canice katledilen Ayşe Tokyaz ın çektiği video ortaya çıktı: "Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var" 2

"HAKKIMI HELEL ETMEDİĞİM İNSANLAR VAR"

Ayşe Tokyaz'ın ablası Esra Tokyaz, kardeşine ait bir video görüntüsünü paylaştı.
Canice katledilen Ayşe Tokyaz ın çektiği video ortaya çıktı: "Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var" 3
21 saniyelik kısa videoda, Ayşe Tokyaz'ın 'hakkını helal etmediği' insanlar olduğunu ifade etmesi dikkat çekti. Herkesi çok sevdiğini ifade eden Tokyaz, ilgili videoda şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var."

Canice katledilen Ayşe Tokyaz ın çektiği video ortaya çıktı: "Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var" 4Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ayşe Tokyaz
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