Canice katledilen Ayşe Tokyaz'ın çektiği video ortaya çıktı: "Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var"

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, İstanbul Küçükçekmece’de eski erkek arkadaşı olan eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Koç, genç kadının cansız bedenini bir valize koyarak Eyüpsultan’daki bir yol kenarına atmıştı.

Güvenlik kamerası kayıtları sayesinde olay kısa sürede aydınlatılırken, Cemil Koç’la birlikte hareket eden kişiler de tutuklanmıştı.



"HAKKIMI HELEL ETMEDİĞİM İNSANLAR VAR"

Ayşe Tokyaz'ın ablası Esra Tokyaz, kardeşine ait bir video görüntüsünü paylaştı.



21 saniyelik kısa videoda, Ayşe Tokyaz'ın 'hakkını helal etmediği' insanlar olduğunu ifade etmesi dikkat çekti. Herkesi çok sevdiğini ifade eden Tokyaz, ilgili videoda şu ifadeleri kullandı:

Cinayete kurban giden ve cansız bedeni valizin içinde yola atılan Ayşe Tokyaz'ın son videosunu ablası Esra Tokyaz paylaştı:

"Bir gün ölürsem, bu videoyu sevdiklerime anlatırsınız. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan da var" pic.twitter.com/zDVXaLzlTR — Mynet (@mynet) July 21, 2025

"Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var."

