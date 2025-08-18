Canik’te depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için gayretle çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi’yle 17.5 hektar alanda devam ettikleri kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 depreme dayanıksız ve yüksek riskli binanın yıkımını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Canik’imizi depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarına kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Soğuksu Mahallemizde 17.5 hektar alanda sürdürdüğümüz Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemizle, mahallemizde bulunan depreme dayanıksız, can güvenliği için tehlike oluşturan binaları bertaraf etmeye devam ediyoruz. 17.5 hektar alanda gerçekleştirdiğimiz projemiz çerçevesinde 2 bin 864 bağımsız bölümden oluşan 741 binanın yıkım işlemlerini tamamlayacağız. Akabinde depreme dayanıklı ve güvenli konutlar ile sosyal yaşam alanlarını ilçemize kazandıracağız. Depreme dayanıklı yaşam alanlarıyla, konforlu ve güvenli yollarla, yeni sosyal yaşam alanlarıyla ilçemizin çehresine değer katmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır