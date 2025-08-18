HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Canik’te depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 17.5 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek, depreme dayanıksız 741 binanın yıkımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Canik’te depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için gayretle çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi’yle 17.5 hektar alanda devam ettikleri kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 depreme dayanıksız ve yüksek riskli binanın yıkımını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Canik’imizi depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarına kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Soğuksu Mahallemizde 17.5 hektar alanda sürdürdüğümüz Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemizle, mahallemizde bulunan depreme dayanıksız, can güvenliği için tehlike oluşturan binaları bertaraf etmeye devam ediyoruz. 17.5 hektar alanda gerçekleştirdiğimiz projemiz çerçevesinde 2 bin 864 bağımsız bölümden oluşan 741 binanın yıkım işlemlerini tamamlayacağız. Akabinde depreme dayanıklı ve güvenli konutlar ile sosyal yaşam alanlarını ilçemize kazandıracağız. Depreme dayanıklı yaşam alanlarıyla, konforlu ve güvenli yollarla, yeni sosyal yaşam alanlarıyla ilçemizin çehresine değer katmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Canik’te depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor 1

Canik’te depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor 2

Canik’te depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor 3

Canik’te depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor 4

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazakistan'da dehşet anları! Oyun oynarken çamaşır makinesine sıkıştıKazakistan'da dehşet anları! Oyun oynarken çamaşır makinesine sıkıştı
Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bittiUşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

İzmir ve Bursa'dan da hissedildi: Balıkesir'de korkutan deprem!

İzmir ve Bursa'dan da hissedildi: Balıkesir'de korkutan deprem!

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Küçük: "İddialar korkunç boyutta"

Küçük: "İddialar korkunç boyutta"

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.