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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevinden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güner hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet almak", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Güner'in Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile bugün tutuklandığına değinilen açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Çankaya Belediyesi
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