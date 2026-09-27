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Çankırı’da etkili olan arazi yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ilerleyen arazi yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Çankırı’da etkili olan arazi yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı

Yangın, Kızılırmak ilçesi Yukarıalagöz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda çıkan arazi yangını bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırdı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı
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