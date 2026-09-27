HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Elektrikli bisiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkarak devrilen elektrikli bisiklet, yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Elektrikli bisiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaza, Üniversite Mahallesi Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.L. (19) idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen elektrikli bisiklet, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücünün yetki belgesi almadan motokurye faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Sürücüye 21 bin 333 lira idari para cezası uygulanırken, kazaya karışan elektrikli bisiklet çekiciyle otoparka götürüldü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Elektrikli bisiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer’de polisin ’dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandıSarıyer’de polisin ’dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı
Kars’ta trafik kazası: 4 yaralıKars’ta trafik kazası: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Komşu'da yeni dönem! ABD askerleri tamamen çekiliyor

Komşu'da yeni dönem! ABD askerleri tamamen çekiliyor

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Pavyon dansçısı rolünü kabul etti! Yakışıklı oyuncu ile partner oldu

Pavyon dansçısı rolünü kabul etti! Yakışıklı oyuncu ile partner oldu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı

Adana sıcağını avantaja çevirdi: Kurduğu sistemle yakıt masrafını sıfırladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.