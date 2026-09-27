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Sarıyer’de polisin ’dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı

Sarıyer’de plakasını katladığı motosikletle ilerleyen sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonunda sürücü yakalanırken müdahale sırasında bir polis memuru yaralandı

Sarıyer’de polisin ’dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı

Olay, 20 Ağustos tarihinde saat 19.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş denetimi yapan polis ekipleri, plakasını katladığı motosikletle ilerleyen sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, motosikletle kaçtı. Polis ekipleri, yaklaşık 300 metre süren kovalamacanın ardından, sürücü Metin K. (21)’yi yakaladı. Müdahale sırasında bir polis memurunun sağ elindeki tarak kemiği kırıldı. Bir suç kaydı bulunan Metin K. hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan işlem yapıldı ve şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metin K., durdurulmasının ardından polis ekiplerine direndi. Müdahale sırasında bir polis memuru sağ elinden yaralandı. Hastanede yapılan kontrollerde polis memurunun sağ elindeki tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisinin ardından polis memuru, Metin K.’den şikayetçi oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer
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