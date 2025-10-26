HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Çankırı’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobilin sürücü O.C. ile araçlarda bulunan S.C. ve F.İ., ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Ankara kara yolu Germece köyü mevkisinde meydana geldi. Satılmış İri idaresindeki 18 DH 189 plakalı otomobil, Germece köyü yol ayrımından kara yoluna çıkarken, Ankara’dan Çankırı istikametine seyir halinde olan O.C. idaresindeki 06 TVT 74 plakalı otomobille çarpıştı.

Çankırı da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Satılmış İri’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobilin sürücü O.C. ile araçlarda bulunan S.C. ve F.İ., ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstenen karar belli oldu! İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktıİstenen karar belli oldu! İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Mardin'de 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulunduMardin'de 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Çankırı kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Günlerdir uyutuluyor! Korkutan iddia sonrası açıklama geldi

Günlerdir uyutuluyor! Korkutan iddia sonrası açıklama geldi

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

'Bu dönem altın fırsat' Akın başlıyor! Heyecanlı bekleyiş 'Kişi başı 1200 dolar'

'Bu dönem altın fırsat' Akın başlıyor! Heyecanlı bekleyiş 'Kişi başı 1200 dolar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.