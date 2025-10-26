HABER

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Ankara kara yolu Germece köyü mevkisinde meydana geldi. Satılmış İri idaresindeki otomobil, Germece köyü yol ayrımından kara yoluna çıkarken, Ankara’dan Çankırı istikametine seyir halinde olan O.C. idaresindeki otomobille çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Satılmış İri’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobilin sürücü O.C. ile araçlarda bulunan S.C. ve F.İ., ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

