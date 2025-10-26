Çankırı'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Ankara kara yolu Germece köyü mevkisinde meydana geldi. Satılmış İri idaresindeki otomobil, Germece köyü yol ayrımından kara yoluna çıkarken, Ankara’dan Çankırı istikametine seyir halinde olan O.C. idaresindeki otomobille çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Satılmış İri’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobilin sürücü O.C. ile araçlarda bulunan S.C. ve F.İ., ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

