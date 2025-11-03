Çankırı sabah saatlerinde depremle sarsıldı

Kandilli ve AFAD'dan Açıklama: Depremin Büyüklüğü 3.5

Çankırı, 3 Kasım 2025 sabahı saatlerinde, yerel saatle yaklaşık 08:00 sularında, hissedilir bir depremle uyandı. Şehir merkezinde yoğun olarak hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar ve deprem bilincine sahip olanlar, sarsıntıyı daha belirgin şekilde hissetti. Depremin ardından, sosyal medyada ve haber platformlarında 'deprem mi oldu' başlığı altında yoğun bir arama trafiği yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kısa süre içinde depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı. Yapılan resmi açıklamalara göre, depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3.5 olarak ölçüldü. Depremin yerin birkaç kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken, yüzeye yakın olması nedeniyle hissedilirliğinin yüksek olduğu ifade edildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, depremin herhangi bir can kaybına veya maddi hasara yol açmadığı tespit edildi. Yetkililer, depremin ardından bölgedeki tüm yerleşim yerleriyle iletişime geçerek, olası hasar ihbarlarını değerlendirdi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun rapor edilmediği belirtildi. Depremin ardından, Çankırı Valiliği de bir açıklama yaparak, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu. Valilik, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi. Ayrıca, vatandaşların güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri ve sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, 3.5 büyüklüğündeki bir depremin genellikle yıkıcı etkilere sahip olmadığını, ancak bu tür sarsıntıların bölgedeki fay hatlarının aktif olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Bu nedenle, vatandaşların deprem konusunda bilinçli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Özellikle deprem çantası hazırlamak, acil durum planı yapmak ve binaların depreme dayanıklılığını kontrol ettirmek gibi önlemler, olası bir büyük depremde can ve mal kaybını önlemeye yardımcı olabilir. Çankırı'da yaşanan bu son deprem, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını bir kez daha hatırlattı. Vatandaşların deprem konusunda bilinçli ve hazırlıklı olmaları, olası bir afetin etkilerini en aza indirmek için hayati önem taşıyor.

