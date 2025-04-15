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Canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince canlı hayvan taşıyan araçlar ve hayvanlar kontrol edildi.

Canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner ekiplerince canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesinde hayvan hastalıklarının ve hayvan hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla çalışma yapan ekipler, canlı hayvan taşıyan 19 aracın sorgusunu yaparak, evrak ve hayvan küpelerini kontrol etti. Vatandaşların sağlığı için kurumlar ile denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası hayvan
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