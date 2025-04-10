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Cansız bedeni 11 yıl önce pamuk çuvalında bulunmuştu! 6 yaşındaki Zehra'nın ölümüyle ilgili 13 gözaltı: Aralarında anne, baba, amca, kardeş

Şanlıurfa'da, 11 yıl önce evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan ve daha sonra pamuk çuvalı içerisinde cesedi bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ’ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Faili meçhul cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından özel bir ekip kuruldu. Ekibin çalışmalarının ardından aralarında anne, baba ve bazı akrabalarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Cansız bedeni 11 yıl önce pamuk çuvalında bulunmuştu! 6 yaşındaki Zehra'nın ölümüyle ilgili 13 gözaltı: Aralarında anne, baba, amca, kardeş

Olay, 26 Ocak 2014 tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla oynadığı sırada ortadan kaybolan Zehra Topdağ’dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu.

CANSIZ BEDENİ ÇUVALDA BULUNMUŞTU

Başlatılan arama çalışmaları sırasında küçük Zehra’nın cansız bedeni, amcası İsmail Topdağ’ın evinin önünde bulunan tahta sedirin altındaki pamuk çuvalının içinde bulundu.

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ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yerinde yapılan incelemede Zehra'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Uzun süre faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından özel bir ekip kuruldu.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Zehra’nın ölümüyle bağlantısı olduğu şüphesiyle aralarında anne ve babasının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ceset
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