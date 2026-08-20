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Çanta dolusu para buldu! Hemen polisi aradı: 'Bize helalinden lazım'

Bursa'da yeni bir iş yeri açacak olan Yasin Akduman, dükkanının önünde bir aracın üzerinde para dolu bir çanta buldu. Sahibini bulamayınca da polise teslim etti. Alkışlanacak harekette bulunan esnaf, "Bize kimsenin parası lazım değil. Helalinden bize lazım” ifadelerini kullandı.

Çanta dolusu para buldu! Hemen polisi aradı: 'Bize helalinden lazım'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yasin Akduman, park halindeki bir aracın kaputunda bulduğu ve içerisinde yaklaşık 30 bin TL bulunan çantayı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Çanta dolusu para buldu! Hemen polisi aradı: Bize helalinden lazım 1

SAHİBİNİ BULAMADI! POLİSİ ARADI

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni açacağı iş yerinde restorasyon çalışması yapan Yasin Akduman, iş yerinin önünde park halinde bulunan aracın kaputunda bir çanta olduğunu fark etti. Çevresinde yaptığı araştırmada çantanın sahibini bulamayan Akduman, aracın sahibine de ulaşmaya çalıştı. Görüşmelerden sonuç alamayan Akduman, durumu polise bildirdi. İçerisinde yaklaşık 30 bin TL bulunan çantayı İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Akduman, sahibine ulaştırılmasını istedi.

Çanta dolusu para buldu! Hemen polisi aradı: Bize helalinden lazım 2

"BİZE HELALİNDEN LAZIM"

Çantayı bulduğu anları anlatan Akduman, “Arkadaşım gelmişti, kapının önünde konuşuyorduk. Kafamı çevirdiğimde çantayı gördüm. Arkasında da eşi olduğu için çanta onun zannettim. Sordum, bizim değil dediler. Araç sahibi yan komşumuz olduğu için onları aradım. Onlar da gelip baktılar, kendilerinin olmadığını söylediler. Ben de emniyeti aradım, haber verdim. Bize kimsenin parası lazım değil. Helalinden bize lazım” dedi.

Çanta dolusu para buldu! Hemen polisi aradı: Bize helalinden lazım 3

Polis ekipleri, çantanın sahibinin belirlenerek teslim edilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa para çanta
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