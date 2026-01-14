HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çarpıcı iddia: ABD, 75 ülkenin vize işlemlerini askıya alacak! Tarih belli oldu

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 21 Ocak’tan itibaren 75 ülkeden gelen ziyaretçilere yönelik vize işlemlerini askıya alacağını iddia etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Çarpıcı iddia: ABD, 75 ülkenin vize işlemlerini askıya alacak! Tarih belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 70’ten fazlaya ülkeye yönelik vize işlemlerini askıya alacağı iddia edildi. ABD basınının ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir bilgiye dayandırdığı haberlerde, Trump yönetiminin 21 Ocak’tan itibaren 75 ülkeden gelen ziyaretçilere yönelik vize işlemlerini askıya alacağı öne sürüldü.

Çarpıcı iddia: ABD, 75 ülkenin vize işlemlerini askıya alacak! Tarih belli oldu 1

ABD, 75 ÜLKENİN VİZESİNİ ASKIYA ALACAK İDDİASI

Haberlerde, vize işleminin askıya alınacağı ülkeler arasında Somali, Rusya, İran, Afganistan, Brezilya, Nijerya ve Tayland’ın da yer aldığı belirtildi.

Çarpıcı iddia: ABD, 75 ülkenin vize işlemlerini askıya alacak! Tarih belli oldu 2

ABD Dışişleri Bakanlığı, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

14 Ocak 2026
14 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ordusu, sivillerin tahliyesi için koridor açacakSuriye ordusu, sivillerin tahliyesi için koridor açacak
ABD duyurdu: Gazze Planı'nın ikinci aşamasına geçiliyorABD duyurdu: Gazze Planı'nın ikinci aşamasına geçiliyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Vize Donald Trump abd Green Card ABD vize mülakatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Melih Gökçek açıklaması: Erken öten horozun başını keserler

Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Melih Gökçek açıklaması: Erken öten horozun başını keserler

Fenerbahçe'de Kante ile her konuda anlaştı! Maaş ve bonservis detayı!

Fenerbahçe'de Kante ile her konuda anlaştı! Maaş ve bonservis detayı!

İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

Yarından itibaren değişiyor: Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat

Yarından itibaren değişiyor: Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.