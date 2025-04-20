Çarpıcı Trump iddiası! Tarih verildi, 'Köklü değişiklik' diyerek açıklandı: 'Hepsi kapatılıyor'

New York Times (NYT) gazetesinin edindiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Dışişleri Bakanlığının uluslararası operasyonlarıyla ilgili "köklü değişiklikler" öngören bir taslak yönetmelik üzerinde çalışıyor.

HEPSİ KAPATILACAK

Gazetenin haberinde, Trump yönetiminin hazırladığı taslak yönetmelikte, Dışişleri Bakanlığının Afrika operasyonlarının neredeyse tamamının kaldırılacağı, ABD'nin Afrika kıtası genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarının da kapatılacağı bilgilerinin yer aldığı iddia edildi.

Ayrıca, taslakta, Dışişleri Bakanlığında iklim değişikliği ve mülteci sorunlarının yanı sıra demokrasi ve insan hakları endişeleriyle ilgilenen ofislerin çalışmalarının sonlandırılmasının planlandığı ileri sürüldü.

GELECEK HAFTA İŞARET EDİLDİ

Haberde, söz konusu taslağın, Trump tarafından gelecek hafta içinde imzalanabileceği öngörüsüne de yer verildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır