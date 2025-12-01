Çarpışan araçlar bulvarı trafiğe kapattı

Adıyaman’da çarpışan araçlar, şehrin en işlek bulvarının trafiğe kapanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğre3nilemeyen otomobil ile aynı yöne gitmekte olan H.K.’nin kullandığı beton mikseri çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken şehrin en işlek yollarından biri olan Atatürk Bulvarı trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçları yan yola yönlendirerek trafiğin ilerlemesini sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA