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Çarpışan otomobil ile minibüs takla attı

12.03.2025 13:09
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Rize’nin Pazar ilçesinde çarpışan minibüs ve otomobil refüje çıkıp, takla attı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpışan otomobil ile minibüs takla attı

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize’den Trabzon yönüne ilerleyen plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen minibüsün aynı yöndeki otomobile çarptı. Araçlar, refüje çarpıp takla attı. Yolda ters dönen araçlardaki sürücüler kendi imkanları ile çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açılırken, sürücüler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolda hızla ilerleyen minibüsün otomobile çarptığı, her iki aracın da kontrolden çıktığı anlar yer aldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize kaza
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