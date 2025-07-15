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Çarpışan otomobiller tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Çarpışan otomobiller tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza öğle saatlerinde Acıgöl - Havaalanı yolu Basansarnıç köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü Serkan B.; köy yolundan ana yola çıkınca, Acıgöl istikametinden Havalimanı istikametine giden Ersen A.’nın (33) kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobiller yol kenarındaki tarlaya uçarak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücülerinden Ersen A. Acıgöl İlçe Entegre Devlet Hastanesine, Serkan B. ise Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerden Ersen A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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