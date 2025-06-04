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Çarşaflı kadın kılığına girip kurşun yağdırdı! Mersin'deki kan donduran cinayet kamerada

Mersin'de meydana gelen olay tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Çarşaf giyerek kadın kılığına giren 17 yaşındaki çocuk, ticari taksi ile araç tamir atölyesine geldi. Şüpheli burada çalışan 35 yaşındaki Rıdvan Güner'i tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerindeki boş kovanları toplayan katil daha sonra iş yerine geldiği ticari taksi ile kaçtı. Olayın kan davası nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği öne sürülürken, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarşaflı kadın kılığına girip kurşun yağdırdı! Mersin'deki kan donduran cinayet kamerada

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen kan donduran olay, Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir araç tamir atölyesinde meydana geldi.

ÇARŞAF GİYEREK KADIN KILIĞINA GİRDİ

Çarşaf giyerek kadın kılığına giren 17 yaşındaki şüpheli M.A., kadın ticari taksiyle araç tamir atölyesine geldi. Şahıs daha sonra burada çalışan Rıdvan Güner'i (35) tabancayla vurarak öldürdü.

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GÖZALTINA ALINDI

Kurşunların hedefi olan 35 yaşındaki Rıdvan Güner, hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesiyle çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki şüpheli M.A. ile birlikte azmettirici oldukları iddiasıyla yakınları Y.K., M.E. ve Y.K.'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİKAM ÇIKTI

İddiaya göre, azmettirici olarak gözaltına alınan Y.K.'nın ağabeyinin 2023 yılında öldürüldüğü, o olayın ardından taraflar arasında husumet ortaya çıktığı ve cinayetin bu yüzden işlendiği öğrenildi.

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CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayetle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silah sesiyle birlikte vurulan Güner'in yere düşme anları yer aldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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