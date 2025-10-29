HABER

Çarşamba’da kayıp genç bir eve girmeye çalışırken yakalandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaklaşık 3 haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, jandarma ekiplerince bir eve girmeye çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Dikbıyık ve Şenyurt mahallelerinde yaklaşık 3 haftadır ev ve iş yerlerine giren kimliği belirsiz kişi, mahalle sakinlerinin büyük endişe duymasına neden oldu. Taşdemir Mahallesi’nde bir kişinin bir eve girmeye çalıştığını fark eden vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen G.E. olduğunu tespit etti.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

