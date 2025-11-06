Casusluk soruşturmasında yeni gelişme! CHP'nin bilgi işlem sorumlusu gözaltına alındı

Geçen günlerde 'Casusluk' suçu kapsamında başlatılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "siyasal casusluk" suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

CHP'NİN BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. hakkında gözaltı kararı verdi. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ile kişisel verilerin kaydedilmesi suçlamaları yöneltilen O.G.E., gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İBB Hanem uygulamasında İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini İmamoğlu Suç örgütü üyelerine verdiği iddia edilerek eylemlerin faili olduğu ileri sürülen CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E gözaltına alındı." denildi.