'Casuzluk' soruşturması sonrası Cem Küçük'ten olay iddia: "Doğruysa İBB’ye derhal kayyım atanır"

İstanbul'da yürütülen 'casusluk' soruşturması sonrası gazeteci Cem Küçük'ten İBB için çok konuşulacak 'kayyum' iddiası geldi. İddianamedeki suçlamalara vurgu yapan Küçük "Hüseyin Gün’ün bilgisayarında neler varsa hepsi takibe alınır zaten. Deliller ve konuşmalar doğruysa bu çok vahimdir ve İBB’ye derhal kayyım atanır" ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada ifadelerinin alınacağını, Merdan Yanardağ'ın ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelendiği belirtildi.

CEM KÜÇÜK'TEN 'KAYYUM' İDDİASI

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Gazetesi Cem Küçük, söz konusu iddialara dikkat çekti.

"Savcılık yazısına göre Hüseyin Gün'ün bilgisayarından çıkan kayıtlarda Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın ismi geçiyor" diye konuşan Küçük, Hüseyin Gün'ün FETÖ'nün kullandığı programlar üzerinden iletişim kurduğunu, seçmenlere ilişkin bilgileri yabancı istihbarat servislerine aktardığını ifade etti.

EMNİYET ELE GEÇİRDİ, MİT ÇÖZDÜ!

Hüseyin Gün'ün bilgisayarının Emniyet tarafından ele geçirildiğini fakat çözülmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) teknik destek alındığını dile getiren Küçük "Bilgisayarda çıkan kayıtlara göre Yanardağ ve Özkan'ın bu adamla yazışmaları var. Yanardağ ve Özkan aldıkları bilgileri ise Ekrem İmamoğlu'na aktarıyor. Bu doğru ise vahim bir konu" diye konuştu.

"İDDİALAR DOĞRUYSA İBB'YE DERHAL KAYYIM ATANIR"

İddianamede yer alan iddiaların ve bunların doğruluğunun ispatlanması halinde atılacak adımların altını çizen Cem Küçük "Hüseyin Gün’ün bilgisayarında neler varsa hepsi takibe alınır zaten. Deliller ve konuşmalar doğruysa bu çok vahimdir ve İBB’ye derhal kayyım atanır" dedi.

