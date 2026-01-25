HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çatak’ta iki ayrı çığ düştü

Van’ın Çatak ilçesinde toplu konutların bulunduğu bölgeye gece saatlerinde iki ayrı çığ düştü.

Çatak’ta iki ayrı çığ düştü

Adnan Menderes Mahallesi’nde dün gece saat 23.00 sıralarında, toplu konutlarının bulunduğu bölgeye iki ayrı çığ düştü. Çığların etkisiyle konutlar çevresinde park halinde bulunan bir araç kar kütlesi altında kalarak kısmen zarar gördü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Murat Tomay, "Dün gece saat 23.00 sularında büyük bir ses ve gürültüyle dışarı çıktık. Evlerin üzerine doğru iki adet büyük çığ düştü. Geç saatte olması can ve kaybının önüne geçti. Çığ altında kalan aracı kendi imkanlarımızla çıkardık. Daha önce de aynı bölgede, yol güzergahı dahil olmak üzere 5-6 kez çığ düşmüştü. Yaz aylarında ise kaya kopmaları ve toprak kaymaları yaşanıyor. Kaymakamlığımız ve belediyemiz elinden geleni yapıyor ancak biz kalıcı bir çözüm istiyoruz. Tüm mahalle sakinlerimize geçmiş olsun" dedi. Yetkililer bölgede inceleme ve kontrol çalışmalarını sürdürürken, vatandaşları yeni çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çatak’ta iki ayrı çığ düştü 1

Çatak’ta iki ayrı çığ düştü 2

Çatak’ta iki ayrı çığ düştü 3

Çatak’ta iki ayrı çığ düştü 4

Çatak’ta iki ayrı çığ düştü 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arıza yapan kamyonu tamir ederken kabinin altında kalarak can verdiArıza yapan kamyonu tamir ederken kabinin altında kalarak can verdi
Gaddar hemşire 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! TutuklandıGaddar hemşire 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! Tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.