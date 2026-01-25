Çatak’ta iki ayrı çığ düştü

Adnan Menderes Mahallesi’nde dün gece saat 23.00 sıralarında, toplu konutlarının bulunduğu bölgeye iki ayrı çığ düştü. Çığların etkisiyle konutlar çevresinde park halinde bulunan bir araç kar kütlesi altında kalarak kısmen zarar gördü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Murat Tomay, "Dün gece saat 23.00 sularında büyük bir ses ve gürültüyle dışarı çıktık. Evlerin üzerine doğru iki adet büyük çığ düştü. Geç saatte olması can ve kaybının önüne geçti. Çığ altında kalan aracı kendi imkanlarımızla çıkardık. Daha önce de aynı bölgede, yol güzergahı dahil olmak üzere 5-6 kez çığ düşmüştü. Yaz aylarında ise kaya kopmaları ve toprak kaymaları yaşanıyor. Kaymakamlığımız ve belediyemiz elinden geleni yapıyor ancak biz kalıcı bir çözüm istiyoruz. Tüm mahalle sakinlerimize geçmiş olsun" dedi. Yetkililer bölgede inceleme ve kontrol çalışmalarını sürdürürken, vatandaşları yeni çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır